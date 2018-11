Lumentum taglia stime guadagni: Apple soffre a Wall Street

Alessandra Caparello 12 novembre 2018 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Le azioni Apple in calo oggi nel pre-market a Wall Street dove segnano un -2,24% dopo che la Lumentun Holdings ha tagliato le stime di fatturato e utili.Il gruppo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta da "uno dei suoi maggiori clienti industriali e di consumo per diodi laser per il rilevamento 3D" di "ridurre materialmente le spedizioni" durante il secondo trimestre fiscale, che termina a dicembre. Sebbene Lumentum non nomini il cliente, nel suo rapporto annuale per l'anno fiscale 2018 elencava proprio Apple come il più grande cliente con il 30% delle entrate, seguito da Huawei e Ciena Corp entrambi all'11%.