Lieve segno più per Wall Street. Tonfo per Michael Kors

Luca Fiore 31 maggio 2017 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Ultima seduta del mese di maggio che inizia di poco sopra la parità per gli indici a Wall Street: nei primi scambi il Dow Jones segna un +0,05%, lo S&P500 un +0,11% e il Nasdaq avanza di un quarto di punto percentuale. A livello di singoli settori spicca il -0,42% degli energetici, penalizzati dal -2,64% del WTI, il petrolio di riferimento negli Stati Uniti.



Tra le società che hanno presentato i conti, tonfo per Michael Kors (-8%) che, nonostante numeri trimestrali migliori del previsto, paga pegno a un outlook deludente. Dopo la chiusura sarà la volta di Hewlett Packard Enterprise (-0,53%) e di Box (+0,59%).



+2,53% per Gogo dopo che Raymond James ha avviato la copertura sul titolo con valutazione "outperform".



Tra pochi minuti l’appuntamento è con il PMI Chicago, stimato in calo a 57 punti, mentre alle 16 sarà la volta dei compromessi immobiliari. In serata riflettori puntati sul Beige Book, il report con la copertina avana sullo stato di salute della prima economia.