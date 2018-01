Kodak verso avvio sprint: titolo +69% nel pre-market di Wall Street

Valeria Panigada 10 gennaio 2018 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un'altra giornata di forti rialzi per Eastman Kodak a Wall Street. Il titolo del gruppo, che un tempo fu leader mondiale delle pellicole fotografiche, segna nella sessione pre-market un rialzo di oltre il 69%, facendo presagire un avvio sprint dopo che ieri è balzato del 119%. A scatenare gli acquisti su Kodak è stato il lancio di una piattaforma blockchain e di una criptovaluta per la gestioend ei diritti di immagine per i fotografi.