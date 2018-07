Il Q3 di Wall Street inizia con il segno meno

Luca Fiore 2 luglio 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Avvio di ottava e di trimestre con il segno meno per gli indici a Wall Street. Nei primi scambi il Dow Jones segna un calo dello 0,75%, lo S&P500 arretra dello 0,7% e il Nasdaq dello 0,8 per cento. Nonostante fondamentali positivi, i titoli pagano pegno alle continue tensioni in arrivo dal fronte commerciale.Rosso di un punto percentuale per il titolo Facebook che, stando alle indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, avrebbe permesso a “dozzine” di aziende di accedere ai dati personali degli utenti.Rally invece per Tesla (+5,46%), che ha annunciato il raggiungimento del fatidico target delle 5 mila Model 3 prodotte a settimana. Entro fine mese, l’output è atteso a 6 mila unità.-0,43% per Walgreens Boots Alliance, bocciata da Mizuho Securities a “neutral” e parità per Wells Fargo, su cui Morgan Stanley (-0,46%) ha alzato la valutazione a “equal-weight”.