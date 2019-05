Guerra commerciale: scatta aumento dazi contro Cina, futures Dow Jones -140 punti

Laura Naka Antonelli 10 maggio 2019 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Focus sul trend dell'azionario globale dopo il rialzo dei dazi doganali imposti su $200 miliardi di beni americani dal 10% al 25%, scattato nella mezzanotte americana.I futures sul Dow Jones anticipano un'apertura dell'indice Dow Jones in calo di 140 punti.Da segnalare come, poco prima dell'incontro di ieri tra i funzionari americani e la delegazione cinese arrivata a Washington con il vice premier cinese Liu-He, il presidente americano Donald Trump aveva definito l'imposizione dei dazi un'alternativa 'eccellente' al raggiungimento di un accordo commerciale.Wall Street ha pagato le tensioni commerciali, con il Dow Jones che, in una settimana, ha ceduto più di 650 punti, a fronte del -2,5% dello S&P 500."Questo duro dietrofront da parte degli Stati Uniti è stato sicuramente una cattiva sorpresa (anche se non del tutto imprevedibile) per i mercati, che ora dovranno fare i conti con l'escalation delle tensioni commerciali per un periodo di tempo più lungo di quanto fosse stato anticipato", ha commentato in una nota riportata dalla Cnbc Hannah Anderson, global market strategist presso J.P. Morgan Asset Management.