Goldman Sachs ribadisce target S&P e consiglia questi sei titoli di società con crescita secolare

16 marzo 2018

MILANO (Finanza.com)

Nella nota "Where To Invest Now" (dove investire ora), lo strategist David Kostin ha reiterato il target di fine anno per l'indice S&P 500 a 2.850 punti, che rappresenta un rialzo di appena +3,7% rispetto alla chiusura dell'indice di giovedì.Margine di rialzo ridotto, dunque, per lo S&P 500. Kostin ha presentato tuttavia un paniere di sei titoli da acquistare citando la crescita secolare delle relative società.Si tratta di Alphabet, la holding a cui fa capo Google (GOOG); Amazon (AMZN), Domino's Pizza (DPZ), Fortinet (FTNT), Summit Materials (SUM) e Ulta Beauty (ULTA).