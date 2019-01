GM: titolo in salita a Wall Street dopo revisione al rialzo degli utili 2018

Alessandra Caparello 11 gennaio 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

In forte rialzo nel pre-market a Wall Street il titolo della General Motors che segna al momento un +6% e oltre sulla scia dell’aumento degli utili previsti per il 2018. La casa automobilistica statunitense difatti si attende utili per azione in aumento rispetto alle sue stime precedenti e sopra le attese di Wall Street.La GM si attende così un utile per azione a $7.00 dollari contro i 6,50 precedenti e i 5,92 dollari di FactSet. I risultati del quarto trimestre e dell'intero anno saranno rilasciati all'inizio di febbraio. Al momento il titolo FCA reagisce in borsa segnando un rialzo del 4%.