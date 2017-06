Future Usa in moderato rialzo, attenzione investitori verso esito elezioni UK

Daniela La Cava 9 giugno 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

I futures su Wall Street si muovono poco sopra la parità, con l'attenzione degli investitori rivolta all'esito delle elezioni nel Regno Unito. La premier Theresa May ha vinto le elezioni, senza però conquistare la maggioranza assoluta. In questo momento il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 salgono di circa lo 0,20%, mentre quello sul Nasdaq segna un +0,11 per cento. Scarna l'agenda macro odierna: tra i dati in uscita nel pomeriggio le scorte e le vendite all'ingrosso.