Effetto Pmi Cina sull'azionario globale. Futures Dow Jones anticipano tonfo oltre -350 punti

Laura Naka Antonelli 2 gennaio 2019 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Avversione al rischio sull'azionario globale, dopo la pubblicazione del dato sul Pil manifatturiero della Cina, che a dicembre è scivolato in fase di contrazione.I futures sugli indici azionari americani sono in ribasso, con quelli sul Dow Jones che indicano un avvio in perdita di oltre 350 punti. In rosso anche i contratti sul Nasdaq (-135 punti, quasi -2%) e sullo S&P 500 (-37 punti, -1,5% circa).Lo S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average hanno perso nell'intero 2018 rispettivamente il 6,2% e il 5,6%, riportando i cali più forti dal 2008, quando crollarono del 38,5% e del 33,8%. Il Nasdaq Composite ha ceduto il 3,9%, chiudendo l'anno peggiore dal 2008, quando bruciò il 40% del suo valore.Il trend è stato positivo nell'ultima seduta del 2018, quella dello scorso lunedì, 31 dicembre. Il Dow Jones è salito dell'1,2% a 23.327,46 punti; lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,9%, a 2.506,85 punti, mentre il Nasdaq è salito dello 0,8%, a 6.635,28 punti.