Effetto Kylie Jenner sul titolo Snap. La celebrity si lamenta dell'APP su Twitter e il titolo crolla

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2018 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Snap accusa il colpo "Kylie Jenner", e scivola di oltre -6% nella sessione di giovedì, azzerando $1,3 miliardi di valore di mercato. Le quotazioni sono ora in lieve rialzo in premercato e salgono dello 0,34% a $17,57.Così Kylie Jenner, celebrity tra le più seguite sui social insieme alla sorella top model Kendal Jenner, entrambe diventate famose con il reality show "Al passo con i Kardashian (in originale Keeping Up with the Kardashians)", si è sfogata su Twitter: "Dunque...c'è qualcun altro che non apre più Snapchat? O sono solo io...ah, è così triste".E l'effetto non si fa attendere: la notizia fa il giro del web, confermandosi tra le più chiacchierate non solo del mondo del gossip o delle passerelle, ma anche di quello dell'alta finanza.