EBay balzo del titolo a Wall Street dopo la lettera di Elliott che suggerisce interventi urgenti

Alessandra Caparello 22 gennaio 2019 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Il titolo EBay, dopo aver perso un quarto del valore nel 2018, balza a Wall Street del 7,81% in seguito all’annuncio dell’hedge fund Elliott Management, famoso in Italia perché guida il board di TIM, di una partecipazione nella società di 14 miliardi di dollari, oltre il 4% del capitale. Al tempo stesso Elliott ha inviato al consiglio di amministrazione di EBay una lettera in cui suggerisce le mosse indicate come "urgentemente necessarie" da attuare per aumentare il valore del titolo a 55-63 dollari per azione entro il 2020. Il piano di Elliott si articola in cinque fasi che prevedono tra le altre cose la disattivazione di StubHub, sito di compravendita di biglietti online per competizioni sportive, concerti, opere teatrali e altri eventi dal vivo, insieme a quello degli annunci Classifieds.