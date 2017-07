Dow e S&P si confermano in parità, tonfo per Tesla

Luca Fiore 5 luglio 2017 - 18:46

MILANO (Finanza.com)

Dopo la chiusura per le celebrazioni dell’Indipendence Day, ripartono le contrattazioni sui listini a stelle e strisce. A poco più di tre ore dalla chiusura degli scambi, Dow Jones e S&P500 non fatto segnare variazioni di rilievo mentre il Nasdaq segna un +0,55%.A livello di singole performance, +0,77% per Apple dopo che l’agenzia Reuters ha riportato la notizia che l’esecutivo statunitense potrebbe intervenire per risolvere la questione delle tasse non pagate al governo irlandese.Segno più anche per Oracle (+0,85%), promossa da KeyBanc Capital a “overweight”. Quattro i motivi alla base della decisione: il business “cloud” potrebbe raddoppiare in due anni, il passaggio dei clienti Oracle al “cloud” è ancora nelle fasi iniziali, la crescita dell’intelligenza artificiale rafforzerà la posizione di Oracle e i margini, dopo anni di investimenti, sono destinati a crescere.Tonfo invece per Tesla (-5,11% a 334,61$) dopo che David Tamberrino di Goldman Sachs ha previsto un ribasso del titolo del 49% rivedendo il target price da 190 a 180 dollari (“sell”).Dal fronte macro, sotto le stime l’indice che misura gli ordini alle industrie (-0,8% mensile). In serata l’appuntamento è con le minutes dell’ultima riunione della Federal Reserve.