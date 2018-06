Dow Jones azzera guadagni 2018 per timori guerra commerciale, indice paura +8%

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2018 - 06:24

MILANO (Finanza.com)

L'indice Dow Jones ha azzerato tutti i guadagni messi a segno dall'inizio dell'anno nella sessione di ieri, riportando la sesta sessione consecutiva di perdite, la fase ribassista più lunga dal marzo del 2017.A pesare i timori degli investitori sulla guerra commerciale Usa-Cina, dopo che l'amministrazione Trump ha minacciato di imporre ulteriori dazi doganali per un valore di $200 miliardi contro i prodotti cinesi.Alla fine della sessione, il Dow Jones ha chiuso in ribasso di 287,26 punti, a 24.700,21 punti, con Boeing e Caterpillar tra i titoli peggiori.Lo S&P 500 è sceso dello 0,4%, a 2.762,45, mentre il Nasdaq Composite è arretrato dello 0,3%, a 7.725,59 punti. In precedenza, sia lo S&P 500 che il Nasdaq Composite avevano perso più dell'1% durante la seduta.Occhio al VIX, l'indice della paura, che è balzato dell'8,455%, a 13,35 punti.