Dow Jones -360 punti, protezionismo Trump spaventa Wall Street. Forte calo per tassi Treasuries

Laura Naka Antonelli 22 marzo 2018 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

La minaccia protezionismo affossa Wall Street che, alle 16 ora italiana, vede il Dow Jones crollare di oltre 360 punti (-1,5% circa), a 24.320 punti. Vendite anche sul Nasdaq, che arretra dell'1,43% (-105 punti circa), a 7.242,91 punti, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno più dell'1,2%, a 2.677 punti circa.Il sell off, stando ai dati di FactSet, rischia di portare il Dow Jones a chiudere al minimo dall'inizio di febbraio, esattamente dal 9 febbraio scorso, quando ha terminato le contrattazioni a 24.191 punti.Mercati in ostaggio della minaccia protezionismo, in attesa che Donald Trump annunci, come da indiscrezioni, nuovi dazi doganali contro la Cina per un valore di $50 miliardi.Le preoccupazioni sugli effetti che una guerra commerciale potrebbe avere sull'economia di tutto il mondo fanno scendere i tassi sui Treasuries decennali di oltre -2%, al 2,82%.