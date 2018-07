Citigroup: utile trimestrale in rialzo del 16%, meglio delle attese. Deludono i ricavi

Valeria Panigada 13 luglio 2018 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Citigroup ha registrato nel secondo trimestre del 2018 un utile netto in rialzo del 16% a 4,49 miliardi di dollari. L'utile netto per azione si è attestato a 1,63 dollari, in aumento rispetto ai 1,28 dollari dell'anno prima e sopra le stime degli analisti ferme a 1,56 dollari. I ricavi sono saliti del 2% a 18,47 miliardi di dollari, contro i 18,47 miliardi stimati dal mercato. negativa la reazione del titolo Citigroup che subito dopo la diffusione dei conti nella sessione pre-market di Wall Street segna un calo di oltre 1 punto percentuale.