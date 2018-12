Borse europee in rosso dopo sell-off a Wall Street

Valeria Panigada 5 dicembre 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Avvio in deciso ribasso per le Borse europee, in scia alle forti vendite di Wall Street. Nei primi minuti di contrattazione a Francoforte l'indice Dax cede l'1,30%, a Parigi il Cac40 perde l'1,34% e a Londra l'indice Ftse100 va giù dell'1,21%.A pesare sugli scambi i dubbi sulla capacità della Cina e degli Stati Uniti di arrivare a sanare le loro divergenze sul commercio, in questo periodo di tregua sui dazi di 90 giorni, a cui si aggiungono i timori per la crescita globale, con l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries.Oggi dal fronte macro sono in arrivo gli indici Pmi servizi dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona, dopo quelli sulla manifattura di inizio settimana. Tra le altre indicazioni, l'agenda macro odierna prevede le vendite al dettaglio dell'Eurozona. Si segnala che oggi Wall Street resterà chiusa per il lutto nazionale indetto dal Presidente Trump per la morte di George Bush senior.