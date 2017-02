Borse Usa poco mosse in attesa del responso della Fed

Luca Fiore 1 febbraio 2017 - 19:51

MILANO (Finanza.com)

Parità per i listini a Wall Street in attesa del responso della due giorni di riunioni del board della Federal Reserve. A poco più di due ore dalla chiusura delle contrattazioni, Dow Jones e S&P500 segnano un andamento speculare (+0,11 e -0,11 per cento) mentre il Nasdaq avanza dello 0,33%.



Secondo la stima elaborata dalla società ADP, a gennaio le buste paga del settore privato statunitense hanno segnato un rialzo di ben 246 mila unità, decisamente al di sopra rispetto alle 151 del mese precedente e alle 165 mila unità stimate dagli analisti.



Indicazioni positive sono arrivate anche dall’ISM manifatturiero (69 punti) mentre ha deluso la spesa per costruzioni (-0,2%) . Tra poco meno di un’ora l’appuntamento è con l’aggiornamento settimanale relativo le scorte di petrolio.



Seduta all’insegna dello shopping per Apple (+6,44%) che ha chiuso l’ultimo trimestre con risultati migliori delle stime in scia delle vendite di iPhone 7. Dopo la chiusura degli scambi sarà la volta dei numeri di Facebook (+1,48%) e MetLife (+0,48%).



Debole General Electric (-0,29%) che, nell’ambito del processo di riduzione della propria esposizione al settore dei servizi finanziari, ha venduto il 43% nella società sudcoreana di carte di credito Hyundai Card.