Borse Usa piatte, tonfo di Snap

11 luglio 2017 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di seduta in parità per gli indici a Wall Street: qualche minuto dopo le 16 il Dow Jones segna un -0,01%, lo S&P500 un -0,12% e il Nasdaq un +0,04%.In particolare evidenza PepsiCo (-0,81%) dopo la presentazione dei conti trimestrali ed Exxon Mobil (-0,02%), promossa da Barclays a "overweight". Tonfo per Snap (-5,71% a 16$, IPO a 17$), dopo che Morgan Stanley ha ridotto la valutazione a "equal-weight".