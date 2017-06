Borse Usa piatte, attesa per le indicazioni macro

Luca Fiore 21 giugno 2017 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Wall Street parte sostanzialmente piatta in attesa delle indicazioni che a breve arriveranno dall’indice che misura le vendite di case esistenti (16:00) e dall’aggiornamento sulle scorte di petrolio (16:30). Nei primi scambi Dow Jones e S&P500 non registrano variazioni di rilievo mentre il Nasdaq sale dello 0,28%.Dopo la diffusione dei conti trimestrali, segno meno per FedEx (-0,92%), acquisti su Adobe (+3,5%) e rally di Red Hat (+8,69%), salita ai nuovi massimi storici.Dopo i conti, Raymond James (da 97 a 105$), Oppenheimer (da 96 a 105$), Pacific Crest (da 97 a 115$) e Baird (da 90 a 100$) hanno incrementato il prezzo obiettivo sul titolo della società che realizza software open source.In evidenza anche Target (+0,47%), bocciata da Citi (-0,39%) a "neutral", PayPal (+0,93%), su cui Pacific Crest ha alzato la valutazione a "overweight", e Chevron (-0,12%), che ha visto la valutazione di Macquarie scendere a "neutral".