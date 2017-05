Borse Usa partono deboli, l’outlook spinge Big Lots

Luca Fiore 26 maggio 2017 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Dopo aver aggiornato i massimi storici, Wall Street parte debole in vista del weekend lungo a causa del Memorial Day (lunedì prossimo mercati chiusi). Nei primi scambi il Dow Jones segna un rosso dello 0,07% mentre S&P500 e Nasdaq scendono entrambi dello 0,1%.



Tra i retailer spicca il +3,95% di Big Lots, che nel primo trimestre ha registrato un utile per azione di 1,15 dollari, +16c rispetto alle stime, deludendo dal fronte vendite. A spingere il titolo è una stima sul secondo trimestre decisamente superiore alle attese.



Acquisti anche su Costco (+1,84%) che ha fatto meglio del consenso sia in termini di risultato netto che per quanto riguarda il giro d’affari.



Indicazioni migliori del previsto quelle arrivate dai dati macro: l’indice che misura la crescita economica del primo trimestre è stata rivista al rialzo all’1,2% mentre gli ordini di beni durevoli ad aprile sono scesi meno del previsto (-0,7% m/m).



A breve sarà reso noto l’aggiornamento sul sentiment dei consumatori misurato dall’Università del Michigan.