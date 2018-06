Borse Usa in rosso, conti penalizzano Adobe

Luca Fiore 15 giugno 2018 - 17:36

MILANO (Finanza.com)

Le tensioni commerciali Usa-Cina, Trump ha approvato dazi su prodotti Made in China per totale di circa 50 miliardi di valore di merci, spingono al ribasso le borse statunitensi. In corrispondenza della chiusura dei listini europei, il Dow Jones scende dello 0,89%, lo S&P500 segna un -0,46% e il Nasdaq perde lo 0,4%.A livello di singole performance, -1,9% per Adobe Systems il day-after i conti trimestrali mentre Teva Pharmaceutical Industries segna un rosso dell’1,1% dopo aver annunciato l’interruzione dello studio di fase 3 di un trattamento contro l’emicrania.In agenda macro le indicazioni migliori delle stime arrivate dall’indice del manifatturiero di New York (25 punti) e dalla fiducia dei consumatori (99,3 punti) mentre ha deluso l’aggiornamento relativo la produzione industriale (-0,1% mensile).