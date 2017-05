Borse Usa di poco sotto la parità. Rosso di quasi l’11% per JC Penney

Luca Fiore 12 maggio 2017 - 19:33

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si conferma in sostanziale parità a due ore e mezza dalla chiusura degli scambi: il Dow Jones in questo momento scende dello 0,18%, lo S&P500 arretra dello 0,24% e il Nasdaq segna un +0,05%.



Calo a due cifre per JC Penney (-10,78%), penalizzata da ricavi e vendite “same-store” sotto le stime. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Sprint (+0,51%) e la controllante SoftBank avrebbero riavviato contatti preliminari in vista di una fusione con T-Mobile US (-0,75%).



-3,2% per General Electric, bocciata a "sell" da Deutsche Bank e +0,65% di Tiffany, promossa a "buy" da Goldman Sachs (-0,94%).



Il mese scorso l’indice dei prezzi al consumo ha segnato un +0,2% mentre quello che misura le vendite al dettaglio è salito dello 0,4% (consenso +0,3 e +0,6 per cento). Meglio del previsto invece il dato preliminare sul sentiment dei consumatori rilevato dall’Università del Michigan, salito a maggio da 97 a 97,7 punti.