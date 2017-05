Borse Usa di poco sopra la parità. Seduta da dimenticare per Tiffany

Luca Fiore 24 maggio 2017 - 19:54

MILANO (Finanza.com)

Wall Street in lieve territorio positivo in attesa della pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve. A poco più di due ore dalla chiusura degli scambi, il Dow Jones sale dello 0,2%, lo S&P segna un +0,07% e il Nasdaq un +0,14%.



A livello di singole performance, -3,34% di Lowe's che ha chiuso gli ultimi tre mesi con un utile per azione in versione “adjusted” di 1,03 dollari, 3 centesimi sotto le stime. Peggio del previsto anche le vendite same-store, quelle nei punti vendita aperti da almeno un anno, salite dell’1,9%, un punto percentuale in meno rispetto alla stima degli analisti.



Seduta da dimenticare per Tiffany, in calo dell’8,42%. A pesare sono le vendite trimestrali, scese su base comparabile del 3% contro l'aspettativa del mercato di un aumento dell'1,6%.



Rosso anche per il future con consegna luglio sul petrolio WTI, nonostante scorte in calo di 4,4 milioni di barili, 2 milioni in più rispetto alle stime. Al momento un barile di greggio made in Usa passa di mano a 51,18 dollari, lo 0,56% in meno rispetto al dato precedente.