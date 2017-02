Borse Usa a livelli da record, segno più per Nvidia ed Expedia dopo i conti

Luca Fiore 10 febbraio 2017 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street inizia la seduta con il segno più dopo la chiusura da record di ieri. Nei primi scambi il Dow Jones segna un incremento dello 0,24%, lo S&P500 sale dello 0,2% e il Nasdaq registra un +0,26%.



Tra le società che hanno presentato i conti, +2,87% per Nvidia, che con un utile per azione di 99 centesimi ha battuto le stime di 16c, e +1,09% di Expedia, in scia di ricavi sopra le stime. -0,76% per Intel, bocciata da “buy” a "hold" da Canaccord Genuity.



Dopo le indicazioni arrivate dai prezzi delle importazioni, saliti dello 0,4% mensile a gennaio, in arrivo la stima sul sentiment dei consumatori nel mese corrente.