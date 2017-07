Borsa di Tokyo termina sotto la parità in attesa del G20 e dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 6 luglio 2017 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna sotto la parità, con gli investitori che si muovono incerti, preoccupati per le ripercussioni del test missilistico della Corea del Nord dei giorni scorsi e in attesa del vertice del G20, in programma domani ad Amburgo, e dei dati sul mercato del lavoro americano, in agenda sempre domani. In questo clima l'indice Nikkei è scivolato dello 0,44% finendo sotto la soglia dei 20.000 punti a 19.994,06 punti, e il Topix ha segnato un -0,19% a 1.615,53 punti.