Borsa di Tokyo chiude in moderato rialzo

Valeria Panigada 19 gennaio 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo, recuperando parte del terreno perso ieri. L'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,19% a 23.808,06 punti e il Topix ha guadagnato lo 0,69% a 1.889,74 punti. Gli investitori hanno ignorato le negoziazioni in corso negli Stati Uniti per evitare il shutdown e hanno reagito con ritardo ai buoni dati cinesi sulla crescita, che erano stati diffusi ieri mattina dopo la chiusura del mercato nipponico. Tra i titoli, gli acquisti si sono concentrati sui finanziari. In evidenza Nintendo che è salito di oltre il 4%.Intonazione positiva anche sugli altri listini dell'area Asia-Pacifico, con Taiwan in rialzo dello 0,70%, Shanghai +0,44% e la Corea in progresso dello 0,14%.