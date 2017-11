Bitcoin sopra 7.400 dollari. Per analisti possibile quota 10.000

Alessandro Piu 3 novembre 2017 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Continua, inarrestabile, la corsa del Bitcoin. La valuta elettronica più famosa con le quotazioni elevate ha superato stamattina quota 7.400 dollari. Al nuovo massimo, per acquistare un Bitcoin ci vogliono 7.454 dollari. nei primi giorni di novembre la valuta virtuale ha guadagnato 15 punti percentuali. E se c'è chi teme apertamente una bolla, tra gli analisti non si esclude la possibilità di un approdo a quota 10.000 dollari. Per Yann Quelenn, market strategist di Swissquote, nel lungo termine "la moneta digitale ha registrato una crescita esponenziale. La probabilità che arrivi a quota 10.000 dollari non è trascurabile". Nel breve termine "la struttura tecnica mostra un momentum positivo fortissimo. Il supporto più importante è molto distante, a 2.975 dollari, i minimi segnati ad agosto. Nel breve termine Bitcoin dovrebbe continuare a salire".