Avvio poco mosso a Wall Street: Dow lontano dal muro dei 20 mila punti

Marco Berton 29 dicembre 2016 - 15:34

MILANO (Finanza.com)



Avvio di contrattazione poco movimentato per i principali indici a stelle e strisce. Osservato speciale l'indice DOW che apre in area 19865 punti, +0,16% circa 135 punti sotto la soglia dei 20 mila punti che da giorni gli analisti vedono come target alla portata ma che, almeno per il momento, resiste agli spunti rialzisti del mercato.