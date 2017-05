Avvio in rialzo per Wall Street

Alberto Bolis 22 maggio 2017 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Wall Street. Nei primissimi scambi della prima seduta della settimana nella quale è in programma l'audizione al Senato dell'ex direttore dell'FBI licenziato da Donald Trump, James Comey, i principali indici aizonari statunitensi viaggiano tutti in rialzo: l'indice S&P 500 guadagna lo 0,40% a 2.390 punti, il Dow Jones avanza dello 0,45% a 20.895 punti e il Nasdaq mostra un progresso dello 0,45% a 6.110 punti.