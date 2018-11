Apple giù a Wall Street; crollo titoli tech manda a picco Dow Jones e Nasdaq

Alessandra Caparello 20 novembre 2018 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile questa odierna per la Apple che ha aperto a Wall Street in calo di oltre il 4% e al momento cede il 4,76%. A pesare la notizia diffusa ieri dal Wall Street Journal di una possibile riduzione della produzione dei tre nuovi modelli di iPhone lanciati a settembre.In picchiata anche gli altri titoli FAANG che stanno trascinando giù il Dow Jones e il Nasdaq Composite che cedono al momento rispettivamente il 2,27% e il 2,68 per cento.