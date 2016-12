Apertura invariata a Wall Street: il muro del 20 mila punti rimane intatto

Marco Berton 30 dicembre 2016 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Avvio praticamente invariato per i principali indici americani in quella che sarà l'ultima seduta del 2016. Il Dow scambia in area 19820 punti, ben lontano dal "muro" dei 20 mila punti piu' volte sfiorati nelle ultime giornate e che con tutta probabilità sono destinati a rimanere infranti. Un discorso che si ripresenterà con tutta probabilità nel corso del 2017.