Ancora record per gli indici a Wall Street, capitalizzazione S&P supera per la prima volta i 20k miliardi $

Luca Fiore 13 febbraio 2017 - 19:21

MILANO (Finanza.com)

L’attesa di stimoli fiscali da parte dell’amministrazione Trump spinge le piazze finanziarie a stelle e strisce. Al momento il Dow Jones sale dello 0,68% mentre S&P500 e Nasdaq guadagnano mezzo punto percentuale: nel corso della seduta, il primo ha fatto segnare un nuovo massimo storico a 20.412,09 punti, il secondo a 2.328,31 e il terzo a 5.766,04.



Dopo i 2.324,22 punti, la capitalizzazione dello S&P500 ha superato per la prima volta la soglia dei 20 mila miliardi di dollari.



Seduta all’insegna degli acquisti per Teva Pharmaceutical (+5,62%), dopo conti trimestrali migliori delle stime, e Apple (+1,1%) che secondo UBS è sottovalutata dal mercato. +0,75% per Hasbro, dopo che Goldman Sachs (+1,76%) ha avviato la copertura con un "buy", e -0,21% di J.C. Penney, su cui Morgan Stanley (+1,81%) ha alzato la valutazione da "underweight" ad "equal-weight".