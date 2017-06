Amazon: titolo sale di oltre il 3% dopo acquisizione Whole Foods Market

Daniela La Cava 16 giugno 2017 - 16:56

Intonazione positiva a Wall Street per Amazon, con il titolo che guadagna oltre tre punti percentuali. Oggi il big americano dell'e-commerce ha annunciato di avere acquisito Whole Foods Market per 42 dollari in contanti, in un'operazione valutata circa 13,7 miliardi di dollari (incluso il debito netto di Whole Foods Market). Il closing dell'operazione è atteso nella seconda parte del 2017. Amazon ha precisato che continuerà a gestire gli store sotto il marchio Whole Foods Market, John Mackey rimarrà amministratore delegato della società e il quartier generale resterà quello di Austin in Texas.Una notizia che ha messo le ali in Borsa a Whole Foods Market che in questo momento guadagna quasi il 27%, a un passo dalla soglia dei 42 dollari messi sul piatto da Amazon.