Amazon: titolo -5% in afterhours dopo bilancio. La guidance non convince i mercati

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Forte calo di Amazon nelle contrattazioni afterhours di Wall Street: il titolo scende di oltre -5% dopo che il colosso retail online ha comunicato di prevedere maggiori spese per investimenti per il 2019, presentando contestualmente una debole guidance.Il bilancio, relativo al quarto trimestre del 2018, si è confermato comunque migliore delle attese, con l'attivo per azione salito a $6,04 nel quarto trimestre dell'anno, rispetto ai $5,68 attesi. Il fatturato è cresciuto a $72,4 miliardi rispetto ai $71,9 miliardi stimati.Ma la crescita delle vendite internazionali è rallentata al tasso del 15%, rispetto al +29% dello scorso anno.Amazon ha reso noto inoltre di prevedere per il primo trimestre di quest'anno un fatturato compreso tra $56 miliardi e $60 miliardi, lievemente al di sotto dei $60,8 miliardi attesi dal consensus stimato da FactSet.