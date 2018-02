Wall Street spinge le borse europee

Luca Fiore 22 febbraio 2018 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

L’avvio positivo dei listini statunitensi permette alle borse del Vecchio continente di terminare la seduta sopra la parità. Chiusura in sostanziale parità per Francoforte (-0,07% a 12.461,91 punti) mentre segni più sono stati registrati a Parigi (+0,13% a 5.309,23) e Madrid (+0,54% a 9.876,50).-0,4% per Londra (7.252,39), dove spicca il +0,19% di Anglo American, che nel 2017 ha registrato una crescita degli utili del 45%, e il +4,4% di Barclays, il cui utile lordo è salito del 9,6% a 3,54 miliardi di sterline. Il board dell’istituto ha annunciato di star valutando un piano di buyback e di voler alzare, nel 2018, il dividendo da 3 a 6,5 pence.