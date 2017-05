Wall Street apre in moderato rialzo, S&P 500 e Nasdaq aggiornano massimi storici

Alberto Bolis 9 maggio 2017 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Wall Street con gli indici S&P 500 e Nasdaq che hanno aggiornato i massimi di sempre. Nei primissimi scambi alla Borsa di New York il Dow Jones avanza dello 0,05% a 21.020 punti, l'S&P 500 guadagna lo 0,05% a 2.400 punti e il Nasdaq mostra un progresso dello 0,20% a 6.115 punti.