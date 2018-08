Unipol e UnipolSai in controtendenza a Piazza Affari dopo i conti

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Unipol e UnipolSai si muovono in controtendenza a Piazza Affari. In una seduta partita in deciso calo, i due titoli sono gli unici del paniere Ftse Mib a scampare alle vendite. A sostenerli i conti semestrali diffusi questa mattina.