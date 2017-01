UBI Banca rientra dopo sospensione al ribasso: -3,5%

Marco Berton 9 gennaio 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

E' appena rientrato in contrattazione il titolo UBI Banca dopo che gli scambi erano stati congelati a quota 2,864 euro, -3,37%. L'azione è attualmente in calo di circa 3,5 punti percentuali dopo aver toccato un minimo a 2,854 euro. In mattinata era stato toccato un massimo a 3,0140 euro.