Tod's in balia delle vendite a Piazza Affari, pesa fatturato 2018 sotto attese

Daniela La Cava 24 gennaio 2019 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Le vendite si abbattono su Tod's a Piazza Affari all'indomani della pubblicazione dei ricavi preliminari per il 2018 inferiori alle attese. Il titolo del gruppo marchigiano del lusso cede in Borsa oltre il 6%, scivolando a quota 40,74 euro. Ieri a mercati chiusi Tod's ha annunciato di avere realizzato nell'esercizio 2018 un fatturato di 940,4 milioni a cambi correnti, mostrando una flessione del 2,4% rispetto all'anno precedente, a fronte dei 947,2 milioni indicati dal consensus Bloomberg. A cambi costanti ile vendite si sono attestate a 958,2 milioni, sostanzialmente in linea con i risultati del 2017. La società guidata da Diego Della Valle segnala che "i marchi che hanno subito maggiormente l’impatto dei cambi sono Tod’s e Roger Vivier, data la loro maggiore presenza all’estero".