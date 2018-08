Tod's corre a Piazza Affari (+15%) dopo i conti, gli analisti la promuovono

Valeria Panigada 6 agosto 2018 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Balzo del titolo Tod's a Piazza Affari. In una seduta intonata al ribasso il titolo del gruppo delle calzature del lusso segna un rialzo del 15,4% passando di mano a 62,40 euro dopo essere stata sospesa per eccesso di rialzo con un +16,3%. Venerdì a mercato chiuso il gruppo marchigiano ha diffuso i conti semestrali che hanno mostrato ricavi in rialzo dell'1,8% a cambi costanti (-1,3% a cambi correnti) e un utile di 33,65 milioni contro i 34,71 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Ma a convincere sono soprattutto le previsioni. "Sono fiducioso sui risultati dei prossimi mesi e penso che l’esercizio ci potrà dare buone soddisfazioni”, ha commentato Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo.In scia alla semestrale, questa mattina sono arrivate le promozioni da parte degli analisti. Raymond Kames ha alzato il giudizio su Tod's a market perform dal precedente underperform, SocGen ha portato la sua raccomandazione a hold dal precedente sell e lo stesso ha fatto Kepler Cheuvreux.