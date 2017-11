Tenaris: titolo in leggero rialzo, viaggia poco sotto 13 euro dopo rally vigilia

Daniela La Cava 3 novembre 2017 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Seduta poco mossa per Tenaris a Piazza Affari, dopo il rally della vigilia (+9,72%) in scia alla pubblicazione dei risultati trimestrali. Dopo un avvio positivo, il titolo è volatile e mostra un moderato rialzo dello 0,08% a 12,99 euro ad azione.All'indomani della diffusione dei conti del terzo trimestre gli esperti di Credit Suisse confermano la raccomandazione "underperform" e il target price di 13 euro su Tenaris. "La guidance e l'outlook di mercato sono state positive - commentano da Credit Suisse -, ma più o meno in linea con le precedenti guidance. Senza nulla di veramente nuovo nell'outlook, siamo rimasti un po’ sorpresi dalla forte reazione sui mercati".