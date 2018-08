Telecom Italia positiva in Borsa: Equita vede rischi limitati da revisione attuali concessioni

Daniela La Cava 22 agosto 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Telecom Italia a Piazza Affari, dove il titolo mostra un rialzo di oltre l'1% in presenza di un Ftse Mib che oscilla sulla linea della parità. "Vediamo rischi limitati dalla revisione delle attualiconcessioni", commenta Equita che conferma la raccomandazione buy e il target price di 0,85 euro sul gruppo tlc guidato da Amos Genish. Gli esperti si soffermano sull'articolo de "Il Sole 24 Ore" che approfondisce il tema delle concessioni pubbliche che potrebbero essere oggetto di revisione da parte del governo.Equita precisa che sul fronte tlc, come riportato dall’articolo, non vede particolari elementi di rischio in quanto il settore opera sulla base di licenze e non concessioni e le frequenze, vera risorsa scarsa assegnata dallo Stato, vengono attribuite attraverso aste in generale molto competitive.