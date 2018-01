Stmicroelectronics: titolo in deciso calo dopo debole outlook della tedesca Infineon

Valeria Panigada 31 gennaio 2018 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Vendite sul titolo Stmicroelectronics a Piazza Affari. Il titolo del gruppo italo-francese scivola sul fondo del listino principale con un ribasso di oltre 2 punti percentuali. A pesare sull'azione il debole outlook fornito dalla rivale tedesca Infineon. Quest'ultima ha rivisto al ribasso la sua previsione di fatturato per l'esercizio 2017-2018 a causa della debolezza del dollaro nei confronti dell'euro. Infineon prevede per l'esercizio che si chiuderà il prossimo 30 settembre una crescita dei ricavi del 5%, più o meno 2 punti percentuali, contro una crescita del 9% stimata in precedenza. Nel primo trimestre, terminato lo scorso 31 dicembre, il fatturato si è attestato a 1,78 miliardi di euro, pressoché in linea con le stime degli analisti (1,79 miliardi).