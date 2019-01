Stm sotto le vendite sul Ftse Mib, penalizzata da debole guidance TSMC

Daniela La Cava 17 gennaio 2019 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Giornata di vendite per Stmicroelectronics che si guadagna un posto sul fondo del Ftse Mib. Il titolo del big europeo dei chip cede quasi il 2,7% a 12,21 euro in scia alla debolezza del settore semiconduttori dopo la debole guidance per il primo trimestre del 2019 rilasciata dalla taiwanese TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), il maggior produttore conto terzi al mondo di semiconduttori. Nel dettaglio, il colosso tech asiatico si attende per il trimestre in corso un fatturato compreso tra i 7,3 e i 7,4 miliardi di dollari.