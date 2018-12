Stefanel: azioni sospese temporaneamente in attesa di comunicato

Valeria Panigada 13 dicembre 2018 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

Leazioni Stefanel sono temporaneamente sospese dalle contrattazioni di Piazza Affari, in attesa di un comunicato. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana attraverso un avviso urgente. Il consiglio di amministrazione sarebbe stato convocato per oggi per analizzare e definire alcune questioni in relazione al progetto di riorganizzazione aziendale del gruppo.