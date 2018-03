Spread Btp-Bund stabile in rialzo a 140 punti, rendimento torna sopra il 2%

Valeria Panigada 8 marzo 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Lospread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco questa mattina si attesta in area 140 punti, in rialzo rispetto ai 129,40 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario torna sopra il 2% al 2,056 per cento, contro l'1,955% di ieri. Oggi la Bce annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del presidente Mario Draghi.