Spread Btp-Bund stabile in area 131 punti, rendimento in calo all'1,973%

Valeria Panigada 7 marzo 2018 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Lospread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco rimane questa mattina pressoché stabile in area 131,5 punti contro i 131,9 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si attesta all'1,973 per cento, in calo rispetto all'1,996% di ieri.