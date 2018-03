Spread Btp-Bund a quota 135,5 punti, rendimento scivola sotto l’1,9%

Valeria Panigada 23 marzo 2018 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Lospread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco si muove in avvio di giornata a quota 135,5 punti base. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario scivola sotto l'1,9% attestandosi all'1,871% mentre il tasso del Bund di pari scadenza è allo 0,516 per cento. Oggi a Roma è prevista la prima riunione del nuovo Parlamento. Camera e Senato voteranno per l'elezione dei nuovi presidenti delle camere per dare avvio alla nuova legislatura.