Salini Impregilo: rally del titolo all’indomani dei conti

Luca Fiore 24 febbraio 2017 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

In spolvero sul listino milanese il titolo Salini Impregilo in rialzo in prossimità del giro di boa del 4,09% a 3,11 euro. L’esercizio 2016 del Gruppo si è chiuso con Ebitda in aumento del 9,3% a 559 milioni di euro e un Ebit di 297 milioni, +5,6% nel confronto annuo.



“SAL ha chiuso il 2016 con un Ebit inferiore alle attese su cui pero hanno inciso negativamente costi non ricorrenti legati a settlement su contratti in Cile e Arabia Saudita che hanno pesato per -18 milioni”, riporta la nota odierna di Equita. “Al netto di tali costi –prosegue il report- l`Ebit sarebbe stato leggermente migliore delle stime (315 milioni +12% annuo, EBIT margin 5,2%).



I ricavi sono saliti a 6,1 miliardi, +1,1% rispetto al 2015, mentre i nuovi ordini si sono attestati a 7,3 miliardi superando, riporta la nota della società, “l’obiettivo 2016 book to bill > 1.1x”. L’indebitamento lordo è in riduzione di oltre 150 milioni rispetto a fine giugno 2016 e pressoché invariato rispetto a fine 2015.



Equita sul titolo ha una valutazione “hold” con target a 3,4 euro.