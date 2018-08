Salini Impregilo in evidenza in Borsa: titolo sale di oltre 3% su notizie controllata Lane

Daniela La Cava 20 agosto 2018 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana positivo in Borsa per Salini Impregilo, con il titolo che avanza di oltre il 3% a 2,416 euro (massimi intraday a 2,51 euro). A sostenere l'azione le operazioni annunciate questa mattina e relative alla controllata Usa Lane Construction. Quest'ultima ha comunicato al mercato un nuovo contratto da 404 milioni di dollari per la progettazione e costruzione della I-10 Corridor Express Lanes in California e la vendita della divisione Plants & Paving a Eurovia, società del Vinci Group, per un corrispettivo cash totale di 555 milioni di dollari. Secondo Mediobanca Securities, che conferma il rating "neutral" e target a 2,7 euro su Salini Impregilo, entrambe le notizie sono positive per l'azione.